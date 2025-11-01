С 1 ноября операторы связи станут блокировать лишние сим-карты россиян

С 1 ноября вступили в силу изменения в законодательстве РФ, которые предусматривают блокировку сим-карт операторов связи, если на одного человека зарегистрировано более 20 абонентских номеров.

Если гражданин не расторгнет ненужные договоры, операторы обязаны прекратить обслуживание по всем его номерам, как корпоративным, так и личным. Также с 1 ноября операторы должны прекратить обслуживание номеров, если данные владельца не подтверждены.

В соответствии с документом, операторы будут в первую очередь проверять абонентов, заключивших договор на предоставление услуг связи до 1 апреля 2025 года. С этого момента вступают в силу нормы, запрещающие операторам продавать сим-карты на имя лиц, у которых уже зарегистрировано 20 абонентских номеров.

Ограничение вводится с целью борьбы с нелегальным использованием сим-карт и телефонным мошенничеством.

Информацию о количестве оформленных номеров можно получить через сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги». Также ее можно узнать, обратившись в службу поддержки оператора, в личный кабинет на сайте мобильного оператора или посетив его офис.