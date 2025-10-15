С 1 ноября в России можно будет оформить не более 20 сим-карт на человека

С 1 ноября в Российской Федерации вступают в силу новые нормы, ограничивающие количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Теперь суммарно у всех операторов можно будет оформить не более 20 номеров.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий МВД России заявили, что если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не смогут продолжать обслуживание.

Узнать количество сим-карт, зарегистрированных на одно имя, можно, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Для этого нужно перейти в раздел «сим-карты», где будет представлен список всех номеров, оформленных на ваш действующий российский паспорт.

Также это можно осуществить в салоне связи, добавили в МВД.