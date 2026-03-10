С 1 ноября в России вступит в силу новый ГОСТ на хурму

С 1 ноября 2026 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый межгосударственный стандарт, регламентирующий качество свежей хурмы. Об этом сообщает ТАСС.

Внедрение обновленного ГОСТа направлено на унификацию требований к данному продукту в рамках нескольких государств. Ожидается, что это позволит снизить существующие технические барьеры и существенно упростить процедуры взаимной торговли между странами-участницами. Важно отметить, что стандарт не является обязательным к исполнению — его применение остается на усмотрение производителей и торговых организаций, которые могут внедрять его на добровольной основе.

Ключевым нововведением документа стала градация плодов хурмы в зависимости от их качественных характеристик. Теперь свежие ягоды будут классифицироваться по трем товарным категориям: «высший сорт», «первый сорт» и «второй сорт».

