С 1 ноября заработают новые правила для пенсий, наследства и сим-карт

С 1 ноября в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые затрагивают пенсионеров, наследников и пользователей мобильной связи. Нововведения также касаются налогообложения, работы брокеров и оборота опасных веществ, сообщает ScienceXXI.

Повышение пенсий. Социальный фонд России проведет плановый перерасчет выплат для некоторых категорий граждан. Пенсионерам старше 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится с 8 907,7 руб. до 17 815,4 руб. Для них сохраняется надбавка 1 314 руб., если требуется уход.

Налоги. Для физических лиц, не являющихся предпринимателями, вводится новый порядок взыскания задолженности. Если налогоплательщик согласен с суммой долга, средства будут списаны без суда. В случае разногласий взыскание пройдет через суд. Спорные суммы при подаче жалоб не списываются до решения инстанции.

Работа брокеров. С 5 ноября брокеры обязаны информировать клиентов о рисках операций и не навязывать дополнительные финансовые инструменты. Также требуется улучшить сроки реагирования на жалобы и качество обслуживания.

Наследники. С 24 ноября нотариусы смогут запрашивать данные о долгах умерших в Бюро кредитных историй и информировать потенциальных наследников. Информация может предоставляться письменно, по электронной почте или лично.

Сим-карты. С 1 ноября один человек может иметь не более 20 номеров. Операторы обязаны проверять данные абонентов и исключать анонимные или лишние номера. Информация доступна через портал «Госуслуги».

Оборот метанола. С ноября метанол и содержащие его жидкости разрешено использовать только организациям и ИП из государственного реестра. Для остальных оборот запрещен. Также вводится обязательная денатурация метанола для предотвращения отравлений.

