С 1 сентября россиянам будет запрещено передавать сим-карты друзьям и коллегам

С 1 сентября на территории России становится действительным новый законодательный акт, устанавливающий финансовую ответственность за предоставление собственной SIM-карты для использования посторонним людям.

Соответствующую информацию распространило информагентство ТАСС со ссылкой на Антона Немкина, занимающего пост члена думского комитета по вопросам IT и связи, а также координирующего проект «Цифровая Россия».

Как уточнил парламентарий, приобретение сим-карт для членов семьи остается разрешенной практикой. Однако теперь станет незаконным делиться ими с приятелями или сослуживцами. Перечень родственных связей, попадающих под исключение, строго регламентирован Семейным кодексом РФ и включает в себя ближайших родственников: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, а также бабушек, дедушек и внуков.

При этом Немкин акцентировал внимание на том, что закон не предусматривает санкций за разовую и кратковременную передачу мобильного устройства для совершения звонка или выхода в сеть. Таким образом, возможность дать другу позвонить или воспользоваться мобильным интернетом на короткое время сохранится.

