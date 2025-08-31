С 1 сентября россияне смогут одним кликом запретить все рекламные звонки

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила бизнес-коммуникаций, призванные защитить абонентов от навязчивых и мошеннических звонков.

В соответствии с антимошенническим законодательством, граждане получают право полного контроля над входящими вызовами от организаций.

Теперь каждый абонент может полностью запретить массовые обзвоны или создать «белый список» разрешенных компаний. Настроить эти параметры можно дистанционно через личный кабинет у своего мобильного оператора или в фирменном мобильном приложении.

Параллельно для деловых звонков вводится обязательная маркировка. Все операторы связи будут обязаны передавать на экран абонента информацию об инициаторе вызова. Таким образом, при входящем звонке пользователь будет видеть не только название компании, но и категорию, к которой относится ее деятельность, что позволит сразу оценить его целесообразность и безопасность.

Ранее сообщалось о том, что АНО Белый запустит в России проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок».