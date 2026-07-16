Приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play: что случилось и где их теперь скачать

Приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» перестали быть доступны для скачивания в Google Play. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба VK. Корреспондент «Ленты.ру» выяснил , что из магазина также пропали другие сервисы холдинга: «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Знакомства», VK Admin, VK Play, VK Teams, «VK Почта», «Юла» и «Маруся».

Компания заверила, что уже установленные на устройствах приложения продолжают работать без сбоев, а пуш-уведомления о сообщениях и звонках по-прежнему приходят. Ранее, 25 июня, аналогичное удаление затронуло сервисы VK в App Store. Тогда Apple, по словам представителей холдинга, действовала без предварительного уведомления.

В VK подчеркнули, что пользователи Android не потеряли доступ к сервисам: приложения доступны в альтернативных магазинах, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps. Это же касается и «Макс», который, вопреки появившимся сообщениям, остался в AppGallery.

Инцидент прокомментировал депутат Госдумы Александр Ющенко. Парламентарий заявил, что удаление не должно вызывать удивления в условиях технологической войны. По его мнению, «Макс» представляет реальную конкуренцию западным сервисам, поэтому его блокировка — часть системной политики. Ющенко назвал действия Apple и Google одной цепочкой и призвал искать ответ не через запреты, а через развитие собственных платформ и стимулирование разработчиков, чтобы российские сервисы оставались удобными для пользователей. В правительстве, добавил депутат, уже обсуждаются меры поддержки отечественного IT-сектора в условиях санкционного давления.

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