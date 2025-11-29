С 2027 года водителей сделают пешеходами: поход к врачу обяжет лишить прав

Сотрудники Госавтоинспекции получат расширенный доступ к медицинской информации о гражданах. Согласно планируемым изменениям, система начнет работать весной 2027 года. Законодатели одобрили норму, позволяющую передавать сведения о состоянии здоровья водителей в ГИБДД, пишет Главный Региональный.

По действующим положениям информация поступает только после прохождения обязательных медосмотров. Новые правила предусматривают автоматическую передачу данных и после обычных визитов к врачу. Если у водителя фиксируется заболевание, способное повлиять на безопасность управления транспортом, ведомство сможет временно ограничить его право на вождение.

Водителю предоставят около 30 дней на прохождение лечения и повторное медосвидетельствование. При положительном заключении права возвращаются. Система Минздрава будет обновлять данные непрерывно, что позволит фиксировать изменения состояния здоровья в режиме постоянного контроля.

