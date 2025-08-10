С 500 до 5 тысяч рублей: штрафы за ночной гул машин взлетят в десять раз

Штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, увеличат в 10 раз — с 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

В законопроекте также прописана возможность задержания автомобиля с демонтированными или модифицированными глушителями.

Нарушителей будут выявлять с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.

Если документ будет принят, то регионы получат право самостоятельно повышать штрафы за данное правонарушение, но максимум до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за тонировку стекол.