Врип главы подмосковного Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов посетил ювелирный завод ООО ПК «Магнат», чтобы оценить его промышленный потенциал и существующие трудности. Компания работает с 2015 года, за это время зарекомендовала себя как стабильный производитель ювелирных изделий.

Во время визита генеральный директор Денис Юранов провел экскурсию по цехам. Гости ознакомились с технологическим процессом, увидели современное литье драгметаллов и их штамповку, а также узнали об особенностях обработки золота.

Предприятие выпускает разнообразные украшения: серьги, классические и декоративные кольца, кулоны, подвески, цепи и браслеты с разными видами плетения — например, якорным и панцирным. Изделия могут содержать синтетические вставки либо быть без них, но обязательно проходят тщательную алмазную обработку.

Балашов отметил высокий уровень оснащения завода: современное оборудование помогает сочетать высокую скорость производства со стабильным качеством продукции. В ходе встречи руководство компании обсудило с врип главы округа текущие сложности, а также представило планы по наращиванию объемов выпуска украшений.