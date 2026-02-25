С апреля грянет волна денег: назван новый размер соцпенсий с 1 апреля

Парламентарии сообщили, на сколько вырастут выплаты для льготных категорий граждан с первого дня апреля и какой средний показатель ожидается после индексации. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Наталия Полуянова проинформировала о предстоящем повышении социальных пенсий в России. С 1 апреля выплаты будут проиндексированы на 6,8 процента, что превышает официальные показатели инфляции.

Парламентарий пояснила, что после перерасчета средний размер социальной пенсии достигнет 16 590 рублей. Данный вид обеспечения положен гражданам по старости, при наличии инвалидности, а также детям, потерявшим кормильца, и тем, чьи родители неизвестны. Увеличение призвано укрепить поддержку незащищенных слоев населения.

По состоянию на начало года средняя пенсия в стране составляла 25 254,53 рубля, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем. Как уточнил депутат Алексей Говырин, размер выплат различается в зависимости от статуса получателя. У работающих пенсионеров он равен примерно 23 279 рублям, у неработающих — 25 678 рублям. Лидером по величине выплат остается Центральный федеральный округ, где средний показатель достигает 25 484 рублей.