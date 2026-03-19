С апреля перекроют последний лазейку: шенген перестанут выдавать даже идеальным туристам

Путешествия россиян в Европу в 2026 году сопровождаются новыми серьезными ограничениями. С 1 апреля к числу государств, куда нельзя въехать по старому загранпаспорту без биометрических данных, присоединится Польша. Ранее аналогичные требования ввели Германия, Франция, Чехия, Дания, Исландия, Румыния, а также страны Прибалтики, пишет miranews .

Обладатели пятилетних документов сегодня практически не могут получить визу, а при попытке пересечь границу рискуют отправиться восвояси. Специалисты настоятельно рекомендуют оформлять биометрические паспорта, срок действия которых составляет 10 лет.

С ноября прошлого года Евросоюз полностью прекратил практику выдачи многократных шенгенских виз для россиян. Даже туристы с безупречной историей поездок теперь получают разрешение строго на конкретные даты. Исключение делается лишь для близких родственников граждан ЕС и работников транспортной отрасли.

В Министерстве иностранных дел России такие шаги европейских властей охарактеризовали как экономический урон для самой Европы, которая лишается значительных поступлений от туристического потока. Ситуацию усугубляет закрытие множества визовых центров: подавать документы зачастую приходится в столицах, выстаивая длинные очереди, а число отказов неуклонно растет.

Впрочем, некоторые государства сохраняют относительную лояльность. Наиболее надежным вариантом эксперты считают Италию, где опытным путешественникам изредка удается получить полугодовую визу. Испания к концу 2025 года расширила присутствие, открыв центры в Казани, Самаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону, однако рассмотрение заявки занимает около месяца, а визу дают только на одну поездку.

Доступными направлениями остаются Франция и Венгрия. Во французских центрах наблюдается активная запись, но при близких датах вылета процесс могут ускорить. Венгрия же лидирует по оперативности: оформление здесь занимает от двух до трех недель.