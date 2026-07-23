С балкона по ребенку: пьяный житель Электростали открыл стрельбу по подростку, который убирал двор

Пьяный житель Электростали с балкона четвертого этажа выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего подростка, убиравшего двор. Мальчик получил телесные повреждения, подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сигнал о стрельбе возле дома на улице Чернышевского поступил в дежурную часть УМВД по городскому округу Электросталь. Прибывшие полицейские выяснили, что несовершеннолетний 2011 года рождения находился на придомовой территории, когда с балкона одной из квартир в него выстрелил нетрезвый мужчина. В результате подросток был ранен.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Пневматическое оружие изъято. В настоящее время полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента, по ее итогам будет принято процессуальное решение.