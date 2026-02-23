С Днем защитника Отечества: Медведев трогательно поздравил россиян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к гражданам по случаю Дня защитника Отечества. Свое поздравление он сопроводил кадрами торжественной церемонии у стен Кремля.

Дмитрий Медведев присоединился к поздравлениям в адрес россиян в честь праздника 23 февраля. Замглавы Совбеза опубликовал короткое обращение в своем официальном канале в мессенджере Max, где лаконично пожелал всего наилучшего в День защитника Отечества.

Помимо текстового послания, политик разместил видеозапись, запечатлевшую церемонию возложения траурного венка. Мероприятие традиционно прошло у кремлевской стены — к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, история праздника берет начало в 1922 году, когда дату учредили как годовщину создания Рабоче-крестьянской Красной армии. В советский период торжество именовалось Днем Советской армии и Военно-морского флота, а свое нынешнее название обрело после 1993 года.