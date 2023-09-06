«Он тут нужен»: Вассерман рассказал, зачем Панина стоит вернуть в Россию

После сообщений о том, что актера Алексея Панина* задержали в Эстонии из-за пьяного дебоша, появились слухи о его возможной депортации. Нужен ли артист-извращенец в России, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

По словам депутата, Родина нуждается в Панине*. Но не из-за его ценности как творческого деятеля или человека, а из-за его проступков и преступлений. В России его ждет справедливое наказание по открытым уголовным делам.

«В России он, несомненно, нужен. Но не как актер — к нему накопилось множество вопросов по уголовной части. Он столько всякого успел наговорить и натворить, причем дело не только в политике, а еще и в хулиганстве. Его действия демонстративно направлены на нарушение общественных норм и против всего общества», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Вассерман объяснил, почему наказать беглого артиста так важно. Это станет необходимым посылом для его коллег, позволяющих себе чрезмерно многое.

«Привлечь Панина* к ответственности нужно хотя бы для того, чтобы развеять популярное убеждение о том, что творческим личностям позволено все. Думаю, у нашего правосудия хватает к нему вопросов. Поэтому да, он тут нужен», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что пьяный Панин* пытался ворваться в чужие дома в Эстонии.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом