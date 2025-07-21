С экс-главы двух районов Казани и его близких взыщут в доход государства миллионы рублей

Верховный суд Татарстана вынес решение о взыскании 437 млн руб. с бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и его родственников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Имущество чиновника и его семьи оказалось в центре внимания после того, как прокуроры обнаружили, что их расходы на недвижимость значительно превышают заявленные доходы.

Как установило следствие, Миронов зарегистрировал на себя и близких 45 объектов недвижимости. Восемь из них он успел продать до начала судебного разбирательства, а остальные — продолжал использовать, в том числе сдавая в аренду.

Прокуратура потребовала обратить в доход государства всю недвижимость, а также взыскать эквивалентную стоимость уже проданных объектов и незаконно полученные деньги от аренды. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Параллельно с гражданским иском в отношении Миронова продолжается уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Расследование предполагает, что чиновник использовал служебное положение для личного обогащения.

Ранее сообщалось, что суд обязал хоккейный клуб «Салават Юлаев» выплатить фонду Муртазы Рахимова 107 млн рублей.