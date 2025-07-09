Судебные приставы будут взыскивать долг с ХК «Салавата Юлаева»

По информации издания, хоккейный клуб должен выплатить сумму, которая была заявлена в иске изначально. Кроме того, предстоит выплатить 302 тыс. руб. расходов, которые появились в связи с уплатой госпошлины. Учтены также дополнительные проценты. Итоговая сумма — около 107 млн руб.

По данным издания, благотворительный фон и хоккейный клуб пришли к мировому соглашению. О данном решении стало известно в конце июня. В среду, 9 июля, суд удовлетворил ходатайство о выдаче исполнительного листа в отношении клуба, которое фонд направил после заключения соглашения. Корреспондент «Постньюс» обратился в пресс-службу клуба и фонда с просьбой прокомментировать данную информацию. Обе стороны отказались предоставлять какие-либо данные.

По информации издания, истцом выступал фонд. Заявление подали в конце мая. Дело рассматривали в Башкортостане. Организация потребовала взыскать с хоккейного клуба задолженность, а также проценты за просрочку по платежам. Фонд основал первый президент республики.

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