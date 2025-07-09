Судебные приставы будут взыскивать долг с ХК «Салавата Юлаева»
Суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить фонду Муртазы Рахимова 107 млн руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Арбитражный суд обязал ХК «Салават Юлаев» выплатить благотворительному фонду «Урал» 107 млн руб., сообщил «Постньюс» после ознакомления с судебными документами. Деньги будут взыскивать судебные приставы.
По информации издания, хоккейный клуб должен выплатить сумму, которая была заявлена в иске изначально. Кроме того, предстоит выплатить 302 тыс. руб. расходов, которые появились в связи с уплатой госпошлины. Учтены также дополнительные проценты. Итоговая сумма — около 107 млн руб.
По данным издания, благотворительный фон и хоккейный клуб пришли к мировому соглашению. О данном решении стало известно в конце июня. В среду, 9 июля, суд удовлетворил ходатайство о выдаче исполнительного листа в отношении клуба, которое фонд направил после заключения соглашения. Корреспондент «Постньюс» обратился в пресс-службу клуба и фонда с просьбой прокомментировать данную информацию. Обе стороны отказались предоставлять какие-либо данные.
По информации издания, истцом выступал фонд. Заявление подали в конце мая. Дело рассматривали в Башкортостане. Организация потребовала взыскать с хоккейного клуба задолженность, а также проценты за просрочку по платежам. Фонд основал первый президент республики.
Ранее агент Мильштейн назвал лучшего хоккеиста мира прямо сейчас.