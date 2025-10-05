С февраля материнский капитал вырастет до невероятных 974 тыс. руб.

С 1 февраля 2026 года в России планируется увеличение размеров материнского капитала и ряда других детских пособий.

Согласно информации, предоставленной экспертом проекта «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина России Ольгой Дайнеко, коэффициент индексации будет установлен на уровне 6,8%, сообщает агентство «Прайм».

В результате пересчета базовая сумма материнского капитала при рождении первого ребенка достигнет 737,2 тыс. руб. Если в семье появляется второй ребенок, к этой сумме будет добавляться 236,9 тыс. руб.

При этом для семей, которые не оформляли сертификат на первого ребенка, общий объем выплаты за второго ребенка составит 974,1 тыс. руб. Таким образом, индексация затронет все категории получателей материнского капитала.

