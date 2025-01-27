Депутат Рады обвинил правительство в хищении $18 млрд из оборонного бюджета

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение в своем телеграм-канале, что за год чиновники похитили из оборонного бюджета $18 млрд.

Депутат высказал мнение, что средства в том числе были направлены на выплату зарплаты и закупку вооружений. По его мнению, из данных средств было расхищено $15,71 млрд. Политик расписал все деньги, которые, по его мнению, были украдены правительством Украины.

«157 млрд гривен — медико-социальное обеспечение: фиксированный откат — 20% (30 млрд гривен, $714 млн), 82,4 млрд гривен ($1,96 млрд) на ГСМ, средства защиты: откат — не менее 30% (27 млрд гривен, $642 млн), 37,2 млрд гривен на питание, откат — 20% (7 млрд гривен, $166 млн). 13,5 млрд гривен — коммунальные услуги: откат — 10% (1,3 млрд гривен, $31 млн)», — написал депутат.

Депутат считает, что в минуту правительство Украины крадет $36 тыс. Общий убыток за год составил $18 млрд. Александр Дубинский назвал президента Украины и его команду «шайкой». Он обратился с вопросом, могут ли люди, которые берут взятки и «откаты», быть заинтересованными в завершении конфликта на Украине.

Отметим, что внефракционный депутат Дубинский содержится в СИЗО в связи с обвинением в госизмене после ареста в ноябре 2023 года. Он является внефракционным депутатом. Из-за критики в соцсетях в адрес экс-президента США Джо Байдена был исключен из пропрезидентской партии «Слуга народа».

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