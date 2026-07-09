С иконами и хоругвями вокруг собора: Петрозаводск прошел крестным ходом в честь Петра и Февронии

У стен Александро-Невского собора в Петрозаводске прошло молитвенное шествие в честь святых Петра и Февронии Муромских. Как сообщили в карельской епархии, торжества возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, а в процессии с иконами и хоругвями участвовали семьи с детьми всех возрастов.

После Божественной литургии и молебна верующие обошли вокруг собора, молясь о мире, любви и воспитании детей. В архипастырском слове митрополит Константин подчеркнул важность укрепления семейных ценностей и призвал к усердной молитве святым покровителям брака. Сразу после крестного хода состоялось награждение: церковные награды и благодарственные письма вручили 15 многодетным семьям Петрозаводска, в которых воспитывают от трех до десяти детей, а всего отмеченные родители растят более 60 ребят. В епархии назвали это живым свидетельством верности христианским заповедям.