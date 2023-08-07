С января экстренную социальную помощь получили 72 тысячи человек в Подмосковье

С января этого года в области различные виды экстренной социальной помощи получили около семидесяти двух тысяч человек, сообщили в региональном парламенте.

Тридцать тысяч граждан получили помощь в трудной и кризисной ситуации, свыше сорока одной тысячи – государственную социальную помощь, почти тысяча жителей – экстренную помощь в рамках социального контракта.

Чтобы получить экстренную материальную помощь, нужно обратиться с заявлением к депутату регионального парламента, в территориальное структурное подразделение областного Минсоцразвития или МФЦ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше социальных предпринимателей.