С января в Кашире провели более 30 рейдов по безопасности на железной дороге

Ежедневно в Московской области на станциях проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение числа смертельных случаев на железной дороге.

С начала текущего года свыше 30 рейдов провели в городском округе Кашира. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ходе рейдов сотрудники транспортной полиции совместно с представителями администрации напоминают пассажирам правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Также, на станциях «Кашира», «Богатищево» и «Тесна» были установлены новые информационные щиты.

В ведомстве напоминают, что для реализации комплекса мер по безопасности в регионе на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят профилактические рейды.

Специалисты Минтранса призывают жителей и гостей региона быть внимательными, соблюдать правила безопасности на железной дороге: снимать наушники и убирать телефоны, переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах и только на разрешающий сигнал, ожидать электропоезд на безопасном расстоянии от края платформы.