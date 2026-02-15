С ледорубом и спутником: швейцарский ученый штурмует самую высокую точку Якутии в одиночку

Якутия встречает гостя с особым колоритом: швейцарский ученый-физик Беста Мацей решил испытать себя суровой природой региона. Как сообщает YAKUTIA.KP.RU , опытный путешественник благополучно добрался до Момского района, чтобы в одиночку покорить гору Победа, высота которой превышает три тысячи метров. Вместо шумной компании — только рюкзак, ледоруб и бескрайние снежные просторы.

Перед началом маршрута иностранец действовал по всем правилам полярного этикета: зарегистрировался в местной Службе спасения, прошел инструктаж и теперь исправно выходит на связь через спутник, словно космонавт, докладывающий на Землю. Последний сеанс связи состоялся 14 февраля, и он порадовал спасателей нестандартной деталью. Турист передал, что добрался до оленьего стада и остановился там на ночлег. Видимо, рогатые соседи не возражали против такого квартального соседства.

Чувствует себя путешественник хорошо, силы пока не покидают, что для одиночного восхождения в условиях якутской зимы — уже маленькая победа. Сегодня, 15 февраля, швейцарец планирует продолжить движение и выйти к месту базового лагеря у подножия горы с символичным названием. Пока все идет строго по графику, никаких отклонений от намеченного плана нет.

Спасатели держат ситуацию на контроле и готовы прийти на помощь, если потребуется, но пока путешествие складывается удачно. Физик-экстремал доказывает, что наука и романтика дальних дорог вполне совместимы, а ночевка в компании оленей — отличный способ сэкономить на гостинице и зарядиться энергией перед финальным рывком.

