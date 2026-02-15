Латинская Америка в массовом сознании прочно ассоциируется с опасными кварталами и криминальными сводками. Однако опытные путешественники знают, что на континенте существуют настоящие оазисы безопасности и комфорта. Турэксперт Арсений Симонов в беседе с АБН24 развеял стереотипы и назвал лучший курорт региона, который затмит привычные направления.

По словам специалиста, главная жемчужина Латинской Америки вовсе не Куба, а Уругвай. Эта небольшая страна с населением всего 3,5 миллиона человек приютила на своей территории 12 миллионов коров, что создает уникальную атмосферу единения с природой. Уругвай идеально подойдет для тех, кто ищет спокойный и размеренный отдых вдали от суеты.

«Направление славится своими пляжами на берегу Атлантического океана. Богатые туристы из Аргентины, Бразилии и Европы предпочитают курорт Пунта-дель-Эсте», — отметил Симонов.

На его территории есть все, что душа пожелает: белоснежные пляжи, фешенебельные отели, ночные клубы и казино. Здесь можно встретить как латиноамериканских магнатов, так и европейских селебрити, ценящих уединение и высокий уровень сервиса.

Но главное сокровище Уругвая — это карнавал, который длится с января по март. В течение трех месяцев улицы городов погружаются в атмосферу непрекращающегося праздника. Все начинается с красочных парадов, а завершается демонстрацией ярких костюмов и зажигательными танцами. По насыщенности и продолжительности это событие не имеет аналогов в регионе.

Тем временем российские курорты продолжают испытывать терпение отдыхающих. Ранее десятки туристов столкнулись с отравлением на популярном отечественном направлении. Первые признаки недомогания появлялись уже на второй день пребывания, что заставляет путешественников искать более надежные и безопасные альтернативы за рубежом. Уругвай, судя по отзывам, предлагает именно тот уровень качества и спокойствия, которого так не хватает на некоторых отечественных курортах.

