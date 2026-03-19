«С любовью к Родине с первого класса». В российских школах появятся уроки семьеведения

С нового учебного года в российских школах для учеников 1-4 классов будет доступен дополнительный внеурочный курс под названием «Моя семья». Об этом в беседе с РИА Новости рассказала автор-разработчик программы Татьяна Поликарпова.

«Курс "Моя семья" будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц», — пояснила Поликарпова.

В пресс-службе Министерства просвещения РФ подтвердили агентству, что соответствующие учебные пособия уже включены в федеральный перечень. В ведомстве также подчеркнули, что образовательная организация не обязана вводить этот курс в программу: решение принимается администрацией школы добровольно, в том числе с учетом пожеланий родителей.

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей. Для первоклассников ключевой темой станет любовь в самом широком смысле. Ребята узнают о роли семьи в воспитании человека, который способен любить своих соотечественников и свое Отечество.

Во втором классе акцент сместится на изучение традиционных духовно-нравственных ценностей России и их истоков в семейном кругу. В числе обсуждаемых тем: «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», а также «Достоинство и свобода».

Учебные материалы для третьеклассников сфокусированы на положительных качествах и добродетелях, которые прививаются и развиваются в семье. В свою очередь, пособие для выпускного класса начальной школы будет рассматривать тему взаимоотношений детей и взрослых.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили обучать школьников правильной защите от нападений собак.