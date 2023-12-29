С мая этого года жители Московского региона отправили более 50 тысяч бесплатных посылок на СВО

За восемь месяцев этого года (начиная с мая) жители Москвы и Подмосковья отправили пятьдесят две тысячи бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в региональном Министерстве государственного управления, ИТ и связи.

Отмечается, что бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить непосредственно в почтовых отделениях. При этом число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать десять килограммов.

Известно, что посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления указанным адресатам.