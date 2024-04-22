С мая по июнь в Клину в рамках Губернаторского проекта «Пешком» обустроят 29 пешеходных дорожек

К основным работам приступят в начале мая. На данный момент определили «народные тропы», которые люди вытоптали самостоятельно. Теперь их превратят в благоустроенные и удобные пешеходные дорожки. Работы планируют завершить ко второй половине июня.

Так, пешеходная дорога появится в деревне Соголево. Это облегчит проход от дома №3А к дому №4А, а также к детской площадке. Удобную пешеходную дорогу сделают вдоль Школьной улицы, в частности, от дома №18 к магазину. В деревне Новощапово жители часто ходят по Центральной улице, посещая многофункциональную спортивную площадку и современные тренажеры. Теперь востребованные объекты будут соединены тропами. В поселке Чайковского появится дорога, ведущая от здания школы к магазину.

С перечнем всех адресов, где будут проложены пешеходные дорожки, жителям предложено ознакомиться на сайте ГУСТ МО. На этом же портале опубликована информация о сроках проведения.

Напомним, программа «Пешком» функционирует с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее задача – обустроить дорожки во дворах региона, сделать удобными самые востребованные пешеходные маршруты.