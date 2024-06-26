С марта прошлого года уже почти сто тысяч человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», на котором собрана информация о системе родовспоможения в регионе. За все время его существования им воспользовались уже почти 100 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в Интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Самыми популярными разделами сайта для будущих мам стали страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье». Примечательно, что в разделе портала о роддомах и перинатальных центрах Подмосковья женщины могут оставлять отзывы.

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