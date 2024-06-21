Губернатор Подмосковья наградил подростков, спасших людей в «Крокусе», и работников образования и культуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали «За спасение погибавших» Никите Иванову, Артему Донскову и Исламу Халилову из Красногорска, которые помогали спасать людей 22 марта во время трагедии в «Крокусе». Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«У нас торжественное мероприятие, я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента [России Владимира Путина]. Прежде всего — молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в «Крокусе». Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить», — сказал губернатор.

17-летний Никита Иванов сообщил, что в тот день работал в гардеробе концертного зала, поэтому хорошо знал все служебные проходы и коридоры. Поэтому он показывал людям, куда идти, и помог им выбраться. Ученики красногорской школы № 19 Артем Донсков и 15-летний Ислам Халилов также помогали людям искать выход на улицу.

В ходе торжественного мероприятия Андрей Воробьев также наградил учителей. Медаль «За труды в культуре и искусстве» получила преподаватель Московского областного колледжа имени Скрябина Ольга Алешина, знак отличия «За наставничество» — учитель гимназии № 2 «Квантор» из Коломны Светлана Кузнецова.

«Хочется выразить огромную благодарность за оказанную честь и доверие. Служить России можно в любой профессии. Вот знаете, есть выражение — служить верой и правдой. И, слава Богу, что у нас получается именно так», — сказала Алешина.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоили кукловоду Мытищинского театра кукол «Огниво» им. С. Железкина Александру Едукову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.