С момента открытия Крымского моста по нему проехали 26 млн автомобилей

Общество

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Со времени открытия Крымского моста по нему проехали 26 млн автомобилей, из которых 13 млн направились на сам полуостров и 13 млн – в Краснодарский край. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что число проехавших легковых автомобилей составило около 22 млн, грузовых – почти четыре миллиона. Кроме того, мост пересекли 300 тыс. автобусов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл автодорожную часть моста открыли 15 мая 2018 года. Движение транспорта началось на следующий день. 

Актуально