С момента открытия Крымского моста по нему проехали 26 млн автомобилей

Со времени открытия Крымского моста по нему проехали 26 млн автомобилей, из которых 13 млн направились на сам полуостров и 13 млн – в Краснодарский край. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что число проехавших легковых автомобилей составило около 22 млн, грузовых – почти четыре миллиона. Кроме того, мост пересекли 300 тыс. автобусов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл автодорожную часть моста открыли 15 мая 2018 года. Движение транспорта началось на следующий день.