С начала этого года более восьми тысяч подмосковных женщин прошли маммографию
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Самозапись на маммографию позволила обнаружить восемьдесят случаев рака груди у женщин в Подмосковье, все они уже направлены на лечение. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Напоминаем, что жительницы региона старше сорока лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Данное исследование позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.