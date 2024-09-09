С начала этого года жителям Подмосковья выплатили более 800 миллионов рублей при рождении ребенка

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных получают выплату или подарочный набор. Так, с начала Года семьи в нашем регионе зарегистрировали порядка пятидесяти тысяч новорожденных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что чаще всего родители Подмосковья делают выбор в пользу денежных средств — 20 тысяч рублей, и покупают нужные вещи для младенца самостоятельно. При этом родители 40 тысяч детей получили выплату, что составило свыше 800 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева подчеркнула, что данные средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются. Важно отметить, что такие меры поддержки направлены не только на материальную помощь, но и на создание комфортных условий для жизни новорожденных.

Оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме. Обязательное условие — новорожденный должен быть зарегистрирован в Московской области.