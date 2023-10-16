С начала года более 1300 инвалидов в Подмосковье обеспечили слуховыми аппаратами

Бесплатными слуховыми аппаратами в этом году обеспечено уже более одной тысячи трехсот жителей Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что оформить подобную льготу можно полностью в электронном формате, без лишней волокиты, достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг. Для пенсионеров, ветеранов и детей-инвалидов такая программа позволяет значительно облегчить повседневную жизнь и повысить качество жизни.

При этом известно, что до конца текущего года еще около тысячи жителей будут обеспечены слуховыми аппаратами, а всего в региональном бюджете предусмотрено более ста пяти миллионов рублей на эту программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для некоторых региональных школ.