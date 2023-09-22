С начала года более 30 тысяч человек воспользовались сервисом «Переезд в Москве»

Он помогает решать возникшие бытовые вопросы при переезде, а также позволяет комфортно адаптироваться к новой жизни. Об этом пишет ТАСС .

Как известно, менять место жительства бывает очень трудно. Кто-то делает это вынужденно, а кому-то – только в радость. Так или иначе, для людей, которые решили переехать в столицу, существует специальный сервис, который позволяет пройти этот жизненный этап с комфортом.

Таким образом, число пользователей «Переезда в Москве» перевалило за отметку в 33 тысячи человек. И это – только с начала текущего года. С соответствующими данными также можно ознакомиться на сайте мэра столицы.

Наверняка каждый хотел бы иметь при себе четкую инструкцию при переезде. И для новых жителей Москвы эта мечта осуществима, как и сам переезд в столицу. Этот сервис ответит на любой вопрос, который касается как оформления документов, так и планирования досуга.