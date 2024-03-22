Кокошник и ушанка. Пассажиры «Мострансавто» с января забыли более 450 вещей

Пассажиры АО «Мострансавто» с января текущего года забыли в салонах транспортных средств, а также на станциях и вокзалах предприятия четыре с половиной сотни вещей. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В большинстве случаев пассажиры забывают в автобусах проездные и банковские карты. Однако, за указанный период встречались и необычные находки — к примеру, кокошник, ушанка и палки для скандинавской ходьбы.

Все забытые пассажирами вещи доставляют в филиалы предприятия, где они хранятся в течение шести месяцев. Исключение составляют скоропортящиеся продукты.

В случае потери вещей следует зайти на сайт предприятия, найти раздел «Пассажирам»/«Забытые вещи» и там заполнить специальную форму. При ее заполнении нужно будет указать время и дату поездки, а также маршрут автобуса.