Рублев объяснил причины небывалого «звездопада» в первом круге Уимблдона

«Теперь все знают, как бить по мячу. Каждый может быть опасен. Все знают, как подавать со скоростью больше 200 км в час. Теперь речь идет скорее о том, кто более стабилен, более сосредоточен, кто лучше подготовлен. Раньше был большой разрыв между уровнем игроков», — сказал Рублев.

Занимающий 14-е место в рейтинге АТР россиянин во втором круге обыграл южноафриканца Ллойда Харриса (320-е место в рейтинге) — 3:1 (6:7, 6:4, 7:6, 6:3). Рублев припомнил, что два года назад он уже встречался с этим соперником, также во втором круге Уимблдона. Тогда у него было ощущение, что при должной концентрации шансов у Харриса нет. В этом году у него такой уверенности уже не было.

В третьем круге Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино, занимающим 123-е место в рейтинге. Ранее соперники играли друг с другом четыре раза, в активе россиянина три победы.

В первом круге Уимблдона в этом году зачехлили ракетки после первого круга 13 сеяных мужчин и 10 женщин. Впервые в Открытой эре после первого круга на турнире Большого шлема выбыло сразу восемь игроков из топ-10.