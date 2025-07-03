Карпин считает, что зарплаты российских футболистов завышены как минимум вдвое

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин в интервью РБК высказался о зарплатах футболистов в РПЛ.

Специалист считает, что в России нет реального футбольного рынка, поэтому зарплаты футболистов искусственно завышены — по его мнению, как минимум на 50%.

Карпин спокойно относится к ситуации, когда клубы могут лишиться господдержки — в той или иной форме.

«Что тогда случится? Просто у футболистов и тренеров не будет таких зарплат. Клуб не сможет приобретать иностранцев за те деньги, за которые приобретает сейчас, когда у него бюджет €100 млн. Но клубы никуда не денутся. Они останутся, только с меньшими бюджетами», — сказал Карпин.

По его мнению, при таком условии рынок станет реальным, и ни у кого не будет завышенных зарплат.

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