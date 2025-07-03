Заместителя главы Росгидромета Радькову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заместитель руководителя Росгидромета Наталья Радькова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По ходатайству следствия суд отправил ее в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС.

Ходатайство следствия в отношении Радьковой рассматривал Басманный суд Москвы. Правоохранители считают, что обвиняемая причастна к мошенничеству, которое было совершено в особо крупном размере. Суд принял доводы следователей и отправил Радькову под стражу.

«Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил», — указали журналистам.

Радькова занимает пост заместителя руководителя Росгидромета на протяжении восьми последних лет. Ее адвокат отказался от каких-либо комментариев.

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