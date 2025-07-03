Соединенные Штаты разрешили экспортировать в Китай часть тех товаров, которые ранее были запрещены к вывозу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Американское правительство уведомило немецкую фирму Siemens AG о том, что снимает ограничение на поставки КНР программного обеспечения для разработки чипов. Та объявила, что китайские клиенты получают полный доступ к ее продукции. Та же ситуация наблюдалась и с компаний Cadence Design Systems из США, которая ведет производство ПВО для выпуска микросхем.

Возобновление поставок в Китай ранее запрещенных технологий производится в рамках нового соглашения между КНР и США, которое подписали 25 июня. Первые шаги по возобновлению торгово-экономических отношений были предприняты на прошлой неделе, и постепенно отмена ограничений касается все большего числа товаров.

Ранее эксперт Перенджиев заявил, что США активно накапливают ракеты и боеприпасы, готовясь к потенциальным военным конфликтам с Ираном, Китаем и йеменскими хуситами. Именно поэтому Вашингтон временно сокращает военную помощь Украине из-за опасений нехватки боезапасов для других возможных операций.