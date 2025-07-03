Консульский доступ к арестованным россиянам в Азербайджане все еще не предоставили

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что консульский доступ к задержанным и впоследствии арестованным российским гражданам в Азербайджане до сих пор не был предоставлен.

В эфире «Соловьев Live» она отметила, что недавно общалась с российским послом, который подтвердил отсутствие доступа к задержанным, а теперь и арестованным гражданам. Захарова подчеркнула, что российская сторона ожидает и настаивает на предоставлении такого доступа.

Она также добавила, что дипломаты в Баку активно работают над этим вопросом, поддерживая связь как с посольством Азербайджана, так и по линии Смоленской площади.

28 июня региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании членов преступной группировки, причастных к заказным убийствам, совершенным в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В деле фигурируют десять человек. По предварительной информации, один из задержанных скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются. Несколько подозреваемых признали свою вину и оказывают содействие следствию.

Ранее сообщалось, что силовики в Азербайджане массово кошмарят россиян.