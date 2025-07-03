В Красногорске спасли ребенка, который «поймал» себя на рыболовный воблер

В приемное отделение Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске экстренно поступил 10-летний мальчик с травмой от рыболовного воблера, который зацепил губу, нос, а также верхнее и нижнее веко так, что пациент не мог открыть глаз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время рыбалки — мальчик неудачно забросил удочку. У него диагностировали рваные раны века с инородным телом и нарушение подвижности верхнего века.

Врач-офтальмолог Анна Синютина сообщила, что специалистам удалось аккуратно извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.