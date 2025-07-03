Казань хочет стать велостолицей: что мешает городу в реализации цели

В Казани периодически возникает дискуссия о необходимости благоустройства велодорожек: от автотрассы их предлагают огородить растениями, а саму дорогу покрыть специальным материалом, сообщил inkazan.ru. Эксперты поделились мнением, почему проект до сих пор не реализован.

Инженер комплексных схем индивидуальной мобильности напомнил, что улицы Казани узкие. Они не рассчитаны на передвижение большого количества транспорта. Для размещения велодорожки чаще всего необходимо реконструировать улицу.

«Это гигантская работа — переосмысление улиц. И эта работа в Казани велась в недостаточном объеме», — продолжил он в разговоре с корреспондентом Inkazan.

Автор телеграм-канала «Тим открывает мир» Тим Апелов высказал мнение, что некоторые дорожки в городе не приспособлены к поездкам велосипедистов. Дорожники просто оградили часть дороги белой линией. Этих мер, по мнению эксперта, недостаточно. Одна из лучших дорожек находится на озере Кабан. Часть маршрута разрабатывали архитекторы.

«Единственное, что не дает Казани развиваться в велосипедную сторону, в сторону общественного транспорта, в сторону города для людей, а не автомобилей, — это политическая воля нашего руководства», — рассказал эксперт в разговоре с Inkazan.

Бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ» Алексей Харитоненко высказал мнение, что велодорожки не пользуются популярностью по всей России. Эксперт считает, что граждане не воспринимают велосипед как вид транспорта. Считается, что катание на велосипеде — это разновидность спорта. Эксперт заявил, что обществу важно менять свое отношение. Велосипед не загрязняет окружающую среду, а на дорогах уменьшается количество пробок.

«Стоимость строительства — 20–30 млн руб. за километр, это если строить по западным стандартам, но в России часто ограничиваются разметкой за 1–2 млн рубл., что снижает качество. Власти не строят инфраструктуру из-за низкого спроса и протестов автомобилистов, теряющих парковки», — в разговоре с Inkazan заявил Алексей Харитоненко, разработчик плана застройки 560 га на Минском шоссе по типу «Доброград».

Ранее сообщалось, что в парке Толстого в Химках провели обустройство велодорожек.