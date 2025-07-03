Подростки в ходе конфликта столкнули бабушку с лестницы в Кузбассе

В соцсети распространился пост о конфликте подростков и пенсионерки в Кузбассе. Автор заверил, что инициаторами конфликта с применением физической силы стали несовершеннолетние жители Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент обратился за подробностями к сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент можно делать выводы, исключительно из поста. Автор рассказал, что группа молодых людей постоянно провоцирует взрослых горожан. Они ведут себя агрессивно и часто вступают в конфликты с жильцами. По информации очевидца, в этот раз жертвой агрессии стала пенсионерка. Ребята якобы без повода начали нецензурно выражаться в адрес женщины и показывали неприличные жесты.

По информации очевидца, пенсионерка подошла к ребятам. В телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» есть фото с места конфликта. На одном снимке видно, что женщина схватила девочку за волосы. На другом — пенсионерка сидит на асфальте возле ступенек, с которых она, предположительно, упала. Рядом лежит ее обувь. Кто первым применил физическую силу, предстоит установить правоохранителям.

«Автор просит привлечь к ответственности хулиганов», — сообщил телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что полуголая девушка ночью пыталась сбежать от мужчины в Кузбассе, который догнал ее в подъезде и силой вернул в квартиру.