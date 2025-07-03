В Сербии протестующие во время акции протеста напали на полицию

В ночь на четверг, 3 июля, в Сербии произошло нападение участников акции протеста на полицейских. Об этом сообщило издание Sbrija Danas со ссылкой на заявление сербского Министерства внутренних дел.

По утверждению МВД, правоохранители попытались задержать в центре Белграда человека, который нарушал порядок. После этого они подверглись нападению.

«Полицейские подверглись нападению участников акции протеста на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой», — указали журналистам.

Один из полицейских получил травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Был поврежден служебный автомобиль. Один из участников акции протеста был задержан, в отношении инцидента проводится расследование.

Ранее уже сообщалось, что в Сербии снова начались массовые протесты, участники которых говорят о желании свергнуть президента Александра Вучича демократическим путем. Они обвиняют власти в коррупции и игнорировании просьб о переменах в стране.