Байден заявил, что ему звонят европейские лидеры с просьбами о советах

Экс-президент США Джо Байден утверждает, что его регулярно просят лидеры европейских государств решить какие-либо проблемы. Он взамен дает им советы. Слова самого Байдена привело издание The Wall Street Journal.

Бывший американский лидер считает, что Трамп резко поменял все, что делалось при Байдене. Якобы возник риск того, что США уйдут с мировой политической арены и окажутся в изоляции.

«Я получаю звонки — не буду вдаваться в детали, я не могу этого делать — от ряда европейских лидеров, которые просят меня подключиться. Я этого не делаю, но даю советы», — указал он.

Эту информацию прокомментировал Белый дом и заявил, что при Байдене Америка оказалась сильно ослабленной.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн планирует предоставить свидетельские показания в рамках расследования, посвященного состоянию здоровья бывшего американского президента Джо Байдена. Впоследствии еще трое советников дадут ответы на вопросы, касающиеся состояния Байдена в период его пребывания на посту президента.