«Оказался между несколькими огнями»: политолог предупредил об ослаблении РФ на фоне конфликта с Баку

Эксперт уверен, что задержание азербайджанцев в Екатеринбурге проходило под контролем представителей столицы. Правительство Азербайджана отнеслось к волне задержаний как к персональному вызову. В итоге приняло решение о давлении на россиян.

«Это, на мой взгляд, скорее сыграло в пользу российских властей — показав, что опасения по поводу безопасности граждан за границей не беспочвенны», — предположил политолог.

Политолог высказал мнение, что Азербайджан был последней страной в Южном Кавказе, с которым Россия установила партнерские отношения. Разрыв отношений между странами приведет к изоляции РФ от целого региона. Ранее Баку умело находило компромисс: сотрудничало с Москвой и Анкарой. Последние события говорят о том, что страна заняла протурецкую позицию. Такая расстановка сил на международной арене ослабляет позиции России. Это негативно отразится на некоторых политических вопросах и на энергетическом уровне.

В свою очередь политолог Владимир Савичев обратил внимание, что задержанные — это граждане РФ. Они не относятся к диаспоре. Эксперт уверен, что если россияне, действительно, нарушили законодательство, то обязаны нести ответственность. Политолог призвал не политизировать уголовные дела.

«Азербайджан оказался между несколькими огнями — между Россией, Ираном, Турцией и западными структурами. Вполне возможно, что модель поведения с Россией ей диктуют спецслужбы Британии, у которых в Азербайджане большие интересы в нефтяной сфере», — считает эксперт.

Ранее в Совфеде назвали Азербайджан небезопасной страной для россиян.