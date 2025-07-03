В Подмосковье задержаны две закладчицы, прятавшие наркотики на детских площадках

Полиция Серпухова задержала двух женщин, которые делали закладки с наркотиками во время прогулки с ребенком. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ.

Гражданка одной из среднеазиатских республик, проживавшая в Серпухове, получила предложение заработать. Она согласилась и стала делать закладки с наркотиками во время прогулки с маленьким ребенком. Наркотические средства прятались даже на детских площадках. Затем она вовлекла в свою деятельность няню ребенка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленниц. При личном досмотре у них обнаружены три свертка с порошком. Еще два пакетика оперативники изъяли из тайников на улице Советской», — указала Волк.

В квартире задержанной нашли еще 106 пакетов. Экспертиза 11 из них показала, что содержимым является мефедрон, наркотическое средство. Исследование остального содержимого продолжается. Расследование продолжается, обеих подозреваемых отправили в следственный изолятор.

Ранее стало известно, что трое исполнителей теракта находились в «Крокусе» под мефедроном. Они утверждают, что незадолго до нападения на здание концертного зала их инструкторы якобы дали им некое вещество, содержащее наркотик, после приема которого они «видели воинов Аллаха».