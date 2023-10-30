С начала года почти 50 тысяч упаковок лекарств поставили по офсетному контракту в Подмосковье
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С начала 2022 года по офсетному контракту в Подмосковье поставляются лекарственные препараты для ряда заболеваний, за это время было поставлено уже более ста восьмидесяти тысяч упаковок. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что в условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ «Дубна» и есть уверенность в сроках поставки, а также их стоимости.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что всех региональных работников скорой помощи застраховали.