С начала года средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть

Средняя зарплата чиновников на Украине за первые четыре месяца 2024 года увеличилась на 32%, следует из данных Минфина страны.

В мае средняя зарплата украинских чиновников впервые превысила 50 тысяч гривен (более 107 тысяч рублей).

По уровню зарплат лидируют Нацкомиссия по энергетики (89,7 тысячи гривен) и Антимонопольный комитет (88,3 тысячи гривен).

При этом ранее в Киеве отказались повысить выплаты военным и членам их семей, ссылаясь на и без того огромную дыру в бюджете.