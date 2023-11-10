С начала года Турцию покинуло почти 50 тысяч россиян

Количество российских граждан, легально проживающих на территории Турции по ВНЖ, упало почти на 30% с начала года, из страны уехало более 44 000 россиян. Об этом сообщили РИА Новости .

Сообщается, что граждане РФ получали в Турции ВНЖ больше всех в 2022 году. На состояние января 2023 года, в стране проживало более 150 тысяч россиян с различными видами ВНЖ, сообщало местное Управление по делам миграции.

Из статистики на 2 ноября следует, что российских граждан в Турции осталось около 110 тысяч. Более 44 тысяч покинули страну, что составляет 28% от общего числа в прошлом году. Только за последние 3 недели Турцию покинули 12 тысяч россиян, которые проживали там по ВНЖ.

Согласно информации, актуальной на январь, по ВНЖ на срок до года, в Турции жило более 130 тысяч россиян. Сейчас это число составляет около 80 тысяч, а лидерство в стране перешло к гражданам Ирака.

Согласно информации ведомства, сейчас в Турции на легальной основе проживает более миллиона граждан других государств с ВНЖ.